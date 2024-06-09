مولوجي: إعادة فتح صندوق دعم السينما والآداب والفنون في 2025

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، عن قرار رئيس الجمهورية إعادة فتح صندوق دعم السينما والآداب والفنون (فداتيك) في إطار قانون المالية لسنة 2025. كما سيتم في إطار إشراك الجالية الوطنية في الخارج إنشاء أوركسترا سيمفونية دولية وذلك خدمة للإشعاع الثقافي للجزائر.

وبمناسبة حفل توزيع جوائز المتوجين بمختلف فئات جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “على معاشي” في طبعتها الـ 18. وتزامنا مع اليوم الوطني للفنان، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة. إعتبرت مولوجي أن القرار دليل على إطلاع الرئيس على واقع المشهد الثقافي والفني في بلادنا. وحرصه على آمال وطموحات السينمائيين والفنانين الجزائريين. وهو الصندوق الذي أغلق في أواخر 2021.

كما استعرضت الوزيرة خلال الحفل الذي أشرف عليه الوزير الأول نذير العرباوي، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مختلف الانجازات المحققة في القطاع في مجالات الكتابة والتراث والسينما والمسرح والفنون التعبيرية الأخرى. واعتبرت بأن ما تحقق يؤكد حرص ودعم القيادة السياسية في بلادنا وعلى رأسها رئيس الجمهورية. للمشروع الثقافي المتكامل والناهض ببلادنا إلى ما يجب أن تكون عليه على الصعيد الدولي ليدعونا اليوم إلى مضاعفة الجهود. لتحقيق هذا المشروع الوطني الطموح بما تقتضيه الرهانات الجديدة. بالإضافة كذلك إلى التحديات الكبرى التي تعرفها بلادنا وطنيا وإقليميا ودوليا.

وفي حديثها عن الإشعاع الثقافي للجزائر وفيما يتعلق بإشراك الجالية الوطنية بالخارج في الشأن الثقافي وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية. أعلنت الوزيرة عن تأسيس أوركسترا الجزائر السيمفونية الدولية بمشاركة موسيقيين جزائريين مقيمين بالخارج. والعازفين في أكبر الفرق الأوركسترالية العالمية من مختلف دول العالم. وهي الأوركسترا التي ستضطلع بالتعريف بالموسيقى الجزائرية في المحافل الدولية وفي كل أرجاء العالم.