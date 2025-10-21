مولوجي: إنشاء مراكز جهوية ومركز وطني للتوحد بالعاصمة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، صباح اليوم الثلاثاء، من ولاية وهران، أنه سيتم إنشاء مركز وطني للتوحد بالعاصمة، وكذا مراكز جهوية في عدة ولايات.

وخلال زيارة العمل التي قادتها إلى ولاية وهران، أشرفت وزيرة التضامن على وضع حجر الأساس لإنجاز مركز للتكفل بأطفال التوحد. ببلدية بئر الجير بولاية وهران، بمساحة إجمالية تقدر بـ 11.535 م2، وبطاقة استيعاب تصل إلى 700 طفل. والذي يندرج في إطار سياسية القطاع في توفير تكفل نوعي خاص بالأطفال المصابين بطيف التوحد.

كما كشفت الوزيرة أنه لضمان الرعاية الشاملة للأطفال المصابين بطيف التوحد، سطر القطاع برنامجا خاصا وبشكل مستقل عن الإعاقات الأخرى. حيث سيتم إنشاء مركز وطني للتوحد بالعاصمة، وكذا مراكز جهوية في كل من ولايات وهران وبشار و تبسة وتيبازة. مشيرة إلى أنه تم تعيين فوج عمل مشكل من نخبة من الخبراء والمهنيين في مجال التوحد. وهو يعكف على إعداد برنامج بيداغوجي للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد.

فيما أبرزت مولوجي أنه تم إسداء تعليمات لفوج العمل المكلف بإعداد البرنامج البيداغوجي الذي سيعتمد بالمركز الوطني. والمراكز الجهوية بضرورة تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لإعداد برنامج شامل ومتكامل للتكفل بالأطفال طيف التوحد. كما سيعمل القطاع على أهمية الكشف المكبر لهذا المرض. على اعتبار أن الكشف المبكر يعد ركيزة أساسية في نجاح المسار التعليمي لهذه الفئة.

