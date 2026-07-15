مولوجي: الاحتفال باليوم الوطني للطفولة يبرز المكاسب النوعية التي حققتها الجزائر لفائدة الطفل

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الأربعاء، على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للطفولة، بحضور والي ولاية عنابة والسلطات المحلية وكذا المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، في مناسبة شكلت محطة لتجديد الالتزام بمواصلة ترقية حقوق الطفل، وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة على التنشئة السليمة.

وبالمناسبة، أكدت وزيرة التضامن أن الاحتفال باليوم الوطني للطفولة سانحة لاستحضار ما حققته الجزائر. من مكاسب نوعية لفائدة الطفل، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. من خلال إرساء منظومة متكاملة لحماية الطفولة، تقوم على تعزيز الإطار التشريعي. وترقية الخدمات وتطوير آليات التكفل والمرافقة والحماية والإدماج، إيمانا منه بأن الطفل هو أساس المشروع التنموي الوطني. وهو ما يترجمه حرص الدولة على توفير تعليم مجاني، ورعاية صحية واجتماعية متكاملة. وحماية قانونية، وفرص متكافئة لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة والأطفال المصابون. باضطراب طيف التوحد، وفق مقاربة قوامها تكافؤ الفرص.

وفي ذات السياق، أكدت مولوجي أن الوزارة ماضية، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات الشريكة. في إرساء منظومة وطنية أكثر تكاملا لحماية وترقية الطفولة، ترتكز على توسيع خدمات التكفل المتخصص. وتطوير برامج المرافقة والإدماج، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع المدني. باعتبارهما شريكين أساسيين في تنشئة الطفل، بما يضمن لكل طفل بيئة آمنة، دامجة ومحفزة. تمكنه من تنمية قدراته، وتفجير طاقاته، والمساهمة مستقبلا في بناء الجزائر المنتصرة.

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