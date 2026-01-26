مولوجي: المركز الوطني للتوحد سيعزز حقوق المصابين وأُسرهم
بقلم مصطفى تونسي
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن صدور مرسوم رئاسي يقضي بإنشاء المركز الوطني للتوحد، كإطار مؤسساتي متطور يُعنى بالتكفل الشامل والمبكر بالأشخاص المصابين بطيف التوحد، معتمداً على أحدث المناهج البيداغوجية والنفسية والصحية.
ووصفت الوزيرة مولوجي هذا القرار بأنه “منعرج حاسم” في مسار تعزيز حقوق هذه الفئة وأسرها، مؤكدة أن المركز سيركز على التشخيص المبكر و المرافقة المتخصصة، وسيكون له دور محوري في تحديد آليات التأهيل والعلاج والدعم النفسي والاجتماعي، ليس للأطفال فحسب، بل أيضاً لأوليائهم.
من التشخيص إلى التكوين والبحث العلمي
أوضحت وزيرة التضامن بأن دور المركز لن يقتصر على التكفل المباشر، بل سيمتد ليشمل تصميم برامج تكوين متخصصة للمهنيين في المجال من أطباء، أخصائيين نفسانيين، مربين وغيرهم ولأولياء الأطفال، إلى جانب إعداد برامج إرشادية وتنفيذ دراسات وبحوث علمية تساهم في تطوير المناهج الوطنية للتعامل مع طيف التوحد.
فيما شددت وزيرة التضامن على أن إنشاء هذا المركز جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس وزاري سابق إنعقد شهر جوان الفارط، والذي دعا فيه إلى إنشاء مراكز متخصصة للأشخاص المصابين بالتوحد على مستوى الوطن، وأضافت الوزيرة مولوجي أن هذه الخطوة تندرج في إطار المخطط الوطني للنهوض بهذه الفئة.
مراكز جهوية للتكفل بالمصابين بطيف التوحد
كشفت الوزيرة مولوجي عن أن العمل سينطلق على مراحل، حيث سيتم في خطوة أولى افتتاح أربعة مراكز جهوية متخصصة، تابعة لوزارة التضامن، وستعمل تحت الإشراف العلمي والبيداغوجي للمركز الوطني ، وسيشمل هذا التكفل، عند الحاجة، خدمات الإيواء مع ضمان توفير سلسلة متكاملة من النشاطات النفسية والاجتماعية والطبية المصاحبة، وذلك بالتنسيق الدقيق مع أولياء الأمور والمركز الوطني.
وأوضحت أن هذه المراكز المحلية ستتبع البروتوكولات والمناهج التي يضعها المركز الوطني، ضماناً لتوحيد المعايير ورفع جودة الخدمات على مستوى كافة الجهات.
يُمثل إطلاق المركز الوطني للتوحد بشرى سارة لعائلات الأشخاص المصابين بالتوحد في الجزائر، حيث يترجم إرادة سياسية راسخة لتحويل التكفل من نمط تقليدي إلى منظومة متكاملة وعلمية، تُعطي الأولوية للتدخل المبكر، وتؤسس لمرافقة طويلة الأمد ترتكز على الكفاءة والتخصص.
