مولوجي: المركز الوطني للتوحد سيعزز حقوق المصابين وأُسرهم

كشفت الوزيرة مولوجي عن أن العمل سينطلق على مراحل، حيث سيتم في خطوة أولى افتتاح أربعة مراكز جهوية متخصصة، تابعة لوزارة التضامن، وستعمل تحت الإشراف العلمي والبيداغوجي للمركز الوطني ، وسيشمل هذا التكفل، عند الحاجة، خدمات الإيواء مع ضمان توفير سلسلة متكاملة من النشاطات النفسية والاجتماعية والطبية المصاحبة، وذلك بالتنسيق الدقيق مع أولياء الأمور والمركز الوطني.