مولوجي تترحم على أرواح المعلمات الشهيدات بعين أدن

قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، بوقفة ترحم وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح المعلمات الشهيدات، ببلدية عين أدن بسيدي بلعباس.

ووضعت الوزيرة، إكليل زهور أمام النصب التذكاري المخلّد لأرواحهن الطاهرة. بمناسبة الذكرى 28 لمجزرة اغتيال 11 معلمة ومعلم (27 سبتمبر 1997) ببلدية عين أدن.

واعتبرت الوزيرة، أن وقفة الترحم على أرواح المعلمات الشهيدات هي واجب عرفان بنبل وخلود تضحياتهن الجسيمة. وهن يؤدين الواجب بشرف ومسؤولية في ظروف صعبة خلال العشرية السوداء التي عرفتها بلادنا العزيزة.

وأضافت أن هذه المجزرة التي ارتقت بالمعلمات إلى علياء الشهادة ستظل مسجلة في ذاكرة الجزائريين. كغيرها من المحطات الكبرى ولتدل دائما على أن المرأة الجزائرية كانت حاضرة في أصعب الفترات لتجود بحياتها في سبيل الوطن.