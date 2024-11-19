مولوجي تتسلم مهامها وزيرة للتضامن.. هذا ما وعدت به

تسلمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، مهامها على رأس القطاع، خلفا لكوثر كريكو.

واغتنمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرصة لتوجيه أسمى عبارات الشكر لرئيس الجمهورية على الثقة الكبيرة التي منحها إياها بتعيينها على رأس هذه الحقيبة الوزارية الهامة والحيوية.

مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة للجانب الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

وأكدت الوزيرة أنها ستسهر على خدمة الفئات الهشة المتكفل بها، وتحسين ظروفها المعيشية. وهذا بالتنسيق والتشاور مع مختلف فواعل القطاع. وفعاليات المجتمع المدني بما يعود بالنفع على الصالح العالم.

وأبرزت الوزيرة أنها ستعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم ترتكز على الاستقصاء والاستشراف. وعلى تكثيف العمل الجواري، والنشاط الاجتماعي. من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو تحسين الخدمة وتقديم أحسن رعاية للفئات المتكفل بها.

وفي الأخير، شكرت مولوجي، الوزيرة السابقة على المجهودات التي بذلتها على رأس القطاع، متمنية لها التوفيق في مهامها الجديدة.