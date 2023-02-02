مولوجي تزور معرض مجلس الأمة  بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيسه

زارت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، صبيحة اليوم، المعرض المقام بمجلس الأمة بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيسه.

حيث تم إقامة العديد من الفعاليات لإحياء هذه الذكرى، تحت شعار “رُبع قرن في مسار صرح دستوري…من التّقويم الوطني إلى الجزائر الجديدة”.

هذا وطافت الوزيرة رفقةرئيس ديوان مجلس الأمة بمختلف أجنحة المعرض، والتي تبرز بالصور أهم النشاطات التشريعية والرقابية للمجلس.

وتلك المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية طوال خمس وعشرين سنة، إضافةً إلى معرضٍ مخصصٍ لأبرز منشورات المجلس طيلة هذه الفترة.