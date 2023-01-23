مولوجي تستقبل اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للمؤرخين التي نصّبها مؤخرًا رئيس الجمهورية

استقبلت اليوم وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي” بمقر الوزارة، أعضاء من اللجنة المشتركة الجزائرية- الفرنسية للمؤرخين التي نصّبها مؤخرًا رئيس الجمهورية “عَبد المجيد تَبون”، والتي ستعمل على معالجة جميع المسائل المتعلقة بالذاكرة، من بداية الإستعمار إلى حرب التحرير التي خاضها الشعب الجزائري من أجل إسترجاع سيادته الوطنية.

هذا وعبّرت الوزيرة أثناء هذا اللقاء عن دعمها اللاّمشروط لهذه اللجنة، كما تعهّدت بمرافقتها لأداء مهامها على أكمل وجه لتحقيق دواعي وأهداف تشكيلها وفق الرّؤية التي تراها القيادة السياسية في البلاد، وذلك من خلال تمكين أعضاء اللّجنة من الرصيد الوثائقي والمجلات والدوريات المنشورة خلال القرن 19م، والمتواجدة على مستوى المكتبة الوطنية الجزائرية، وكذا توفير المصادر والمراجع الخاصة بالسياسة الاستعمارية على مستوى مكتبة قصر الثقافة “مفدي زكرياء”، إضافةً إلى تزويدها بكل منشورات وإصدارات الوزارة التي تتناول مرحلة الإحتلال.