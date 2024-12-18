مولوجي تستقبل المجاهدة جميلة بوباشا

استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، مساء اليوم، بمقر الوزارة، المجاهدة جميلة بوباشا. حسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان: “استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، مساء اليوم، بمقر الوزارة، المجاهدة جميلة بوباشا، في لقاء ودي لترسيخ مبادئ الثورة التحريرية وتخليد ذاكرة صانعيها من شهداء ومجاهدين. تكريسا لتقاليد الوفاء لتضحيات من صنعوا مجد الوطن، والاستلهام من مآثر الشهداء والمجاهدين ومسارهم النضالي وكفاحهم ضد المستعمر”.