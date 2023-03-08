مولوجي تستقبل المُشارِكات في ورشة “الجَزائر بحُب”

استقبلت أمسية اليوم وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي”، المُشارِكات في ورشة “الجَزائر بحُب” لتطوير إنتاج مشاريع سينمائية في فئة الأفلام القصيرة من إبداع نسوي، التي يشرف على تأطيرها المخرج السينمائي “رشيد بن حاج”، لفائدة 7 حاملات مشاريع من فئة النساء يمثّلن سبع ولايات عبر الوطن، لمرافقتها وتنفيذها على أرض الواقع.

وجَدّدت الدكتورة “صورية مولوجي” في حديثها مع المشاركات، أن وزارة الثقافة والفنون تولي فائق العناية للتجربة الإبداعية النسوية في سَائر الفنون وبالأخص السينما، حيث ستكون هذه الورشة فرصة لتزويدهن بالمعارف الأساسية اللازمة لإخراج فيلم سينمائي قصير، إضافةً إلى تعزيز مهاراتهن في مبادئ وأساسيات فنون صناعة الأفلام السينمائية، وخاصةً منها كتابة السيناريو، والإخراج، داعيةً إياهن لمشاركة المعارف والتجارب التي سيتلقونها مع أقرانهن على الّصعيد المحلي.