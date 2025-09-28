مولوجي تستقبل ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر

استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضيا المرأة، صورية مولوجي، صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، كاتارينا جوهانسون.

وجاء هذا اللقاء في إطار بحث آفاق وسبل التعاون مع هذه الهيئة الأممية. ودراسة كيفيات تعزيز البرامج التي تم تجسيدها سابقا معها بما يدعم تحسين التكفل بالطفولة وتطوير البرامج الموجهة لهم.

وسمحت المحادثات بين الطرفين بالتطرق إلى العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. على غرار ترقية حقوق الطفل وتعزيز السياسات الرامية لحماية الطفولة. ودعم حقوق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وكذا بحث مجالات تعزيز التكوين لفائدة المتدخلين.

كما سنحت الفرصة للوزيرة لإبراز مختلف الآليات والتدابير التي باشرتها الوزارة ضمن مخطط عملها. والتي تهدف إلى تجويد برامج الرعاية والتكفل بالطفولة لاسيما الطفولة الصغيرة.

كما استعرضت الوزيرة ما تم القيام به بمناسبة الدخول المدرسي 2025-2026 ومجهودات الدولة من أجل ضمان تمدرس كل الأطفال. بما فيها دفع المنحة المدرسية الخاصة وتوزيع الحقائب المدرسية على الفئات المستهدفة.

كما أشارت إلى أن الموسم الدراسي الحالي عرف تعزيز شبكة التكفل المؤسساتي الموضوعة لفائدتهم. وقد عمل القطاع على مرافقتهم وأسرهم.

كما تطرقت الوزيرة إلى العديد من المشاريع التي يعمل القطاع على استكمالها وإطلاقها. على غرار وضع نظام للتكفل المؤسساتي بإشكالية اضطراب طيف التوحد. لاسيما عن طريق إنشاء مركز وطني ومراكز متخصصة. وهو ما من شأنه التكفل بفئة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب وفق طرق و آليات علمية و بيداغوجية.

ومن جهتها أبدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، استعدادها للمشاركة ودعم كل المبادرات التي يقوم بها قطاع التضامن الوطني. ورغبتها في تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارة والهيئة الأممية. وتوسيع المجالات التي يمكن من خلالها تنفيذ مشاريع وأنشطة مشتركة. في مجال التكوين ونقل الخبرات والتحسيس والإعلام بخصوص حقوق الأطفال.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على دراسة كل سبل التعاون المتاحة التي تمت إثارتها خلال الاجتماع. والعمل على تجسيدها كنشاطات واقعية في الميدان تخدم صالح الطفولة، لاسيما الصغيرة منها. وكذا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكل ضمان حقوقهم إحدى أولويات السلطات العمومية ووزارة التضامن الوطني على حد سواء مع مكتب اليونيسيف الذي عرض عبر عن استعداده لوضع شبكة خبرائه تحت تصرف القطاع.