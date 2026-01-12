مولوجي تشارك المُقيمين بمؤسسات الرعاية إحياء السنة الأمازيغية الجديدة

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، أمسية الأحد، على فعاليات إحياء السنة الأمازيغية الجديدة ” يناير ” 2976.

ونظمت وزارة التضامن هذا الحفل بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر العاصمة، على شرف كبار القدر من الأمهات والآباء، والأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية التابعة لقطاع التضامن الوطني، وذلك بحضور إطارات الدولة و نخبة من الوجوه الفنية، وممثلين عن المجتمع المدني.

وفي أجواء احتفالية بهيجة استحضرت فيها التقاليد الجزائرية في الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، كان للوزيرة وقفات مع ضيوف الحفل من الأمهات والآباء والأطفال حيث تقاسمت معهم فرحة اللقاء والاحتفال.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تندرج في إطار مساهمة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. في الاحتفاء بالقيم المجتمعية الأصيلة والموروث الثقافي اللامادي للأسرة الجزائرية. وبالهوية الحضارية المتجذرة في عمق تاريخ بلادنا العزيزة، ليختتم الحفل في أجواء مفعمة بمعاني المحبة والتقدير والتكافل.

