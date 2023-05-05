مولوجي تشارك في اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة الـ77 والصين بهافانا

شاركت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي في اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة الـ77 والصين. المنظم بهافانا عاصمة كوبا. والذي يُعنى هذه السنة بموضوع “التراث الثقافي والتنمية المستدامة”، وذلك يومي 4 و5 ماي 2023.

وسيعرف المؤتمر الدولي الأول للتراث الثقافي في هافانا. والذي ينظم بإشراف من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة” اليونسكو”. مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بحماية التراث وآليات التعاون بين البلدان. إلى جانب البعد الاجتماعي والاقتصادي للثقافة. وكذلك دور الاقتصاديات الإبداعية والصناعات الثقافية في البلدان النامية. علماً أن اجتماع مجموعة الـ77 والصين. يهدف أساسا إلى تنسيق مواقف الدول النامية بخصوص المسائل الثقافية الكبرى المطروحة على المجموعة الدولية. في اجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ويساهم في وضع الأجندة الخاصة بالسياسات الثقافية المنتهجة إلى مطلع 2030.

وقدمت وزيرة الثقافة والفنون المداخلة الافتتاحية خلال أشغال الجلسة الأولى من الاجتماع والموسومة بـ”الثقافة كممتلك عمومي دولي. آليات وسبل التعاون جنوب-جنوب من اجل التنمية المستدامة”.

علاوةً على ذلك، شهدت هذه الفعاليات مشاركة وزراء الثقافة للدول الاعضاء في المجموعة. بالإضافة إلى مسؤولين من منظمة اليونيسكو على غرار لازار أسومو. مدير مركز التراث العالمي ممثلا للسيد أرنستو أتون راميراز، نائب المدير العام للثقافة باليونيسكو. حيث تمّت المصادقة على البيان الختامي لهذا الاجتماع، بحضور رئيس جمهورية كوبا “ميغيل دياز كانيل” الذي أشرف على مراسم الاختتام.