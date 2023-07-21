مولوجي تشارك في يوم تحسيسي توعوي حول الوقاية من حرائق الغابات

شاركت صبيحة اليوم الجمعة 21 جويلية 2023، وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي” في يوم تحسيسي توعوي حول الوقاية من حرائق الغابات وعملية تنظيف واسعة على مستوى غابة بينام بالجزائر العاصمة.

وذلك بدعوة من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة “فازية دحلب”.

وجرى هذا بحضور كل من وزير الشباب والرياضة، وزير السياحة والصناعة التقليدية، رئيسة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، ومختلف فعاليات المجتمع المدني.

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