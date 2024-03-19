مولوجي: تشجيع الإستثمار في الصناعة السينماتوغرافية

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، تطلعها إلى تشجيع الإستثمار في الصناعة السينماتوغرافية.

قالت وزيرة الثقافة، خلال عرضها نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة. أنّ القانون المذكور جاء بغرض إضفاء منظومة تشريعية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الإنتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية.

وعلاوة على الطابع الثقافي والفني لمشروع القانون إياه، أفادت مولوجي أنّ النص ذاته يتضمن أحكام تكرس الطابع الصناعي للسينما. وهذا من خلال تطوير وترقية الصناعات الثقافية، وذلك باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال التي تساهم بدورها في خلق مناصب شغل. مما ينسجم والأهداف المثلى للسياسة العامة من الناحية الاقتصادية ويحمل على تشجيع الإستثمار في مختلف القطاعات الحيوية. بما فيها الصناعة السينماتوغرافية”.

وقامت الوزيرة بتقديم أهم ما جاء فيه (8 أبواب موزعة على 88 مادة)، حيث تعلق الباب الأول بالأحكام العامة. والثاني بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، والثالث بالتأشيرات، والرابع بالسجل العمومي للسينما والإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينماتوغرافي، والخامس بدعم الصناعة السينماتوغرافية، والسادس بالمهن السينماتوغرافية وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي. والسابع بمعاينة المخالفات والعقوبات والثامن للأحكام الانتقالية والنهائية.

وأشارت وزيرة الثقافة، أن هذا النص يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 فيفري 2020. والتي دعا من خلالها إلى الشروع في مراجعة الإطار التشريعي والهيكلي لقطاع السينما من أجل بعث صناعة سينماتوغرافية. لاسيما عن طريق تشجيع الإستثمار في هذا المجال وتوجيه السينما التجارية بما يحقق الإشعاع الثقافي العالمي للجزائر.

وأضافت ممثلة الحكومة، أنّ نص هذا القانون يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة من أجل تمكين برنامج رئيس الجمهورية، المنبثق من التزاماته الـ 54. لاسيما في الشق المتعلق بتعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية ومن بينها السينما. كما يأتي “تجسيدا لقرارات مجلس الوزراء”.

وختمت ممثلة الحكومة بالقول إنّ هذا القانون “سيلغي القانون السابق رقم 11- 03 المتعلق بالسينما، الساري المفعول. مضيفة أن “النصوص التطبيقية لنص هذا القانون والتي تبلغ 13 نصا تطبيقيا، قد تم الانتهاء من إعدادها”.