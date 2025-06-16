مولوجي تشرف على إطلاق البرنامج الموجه للأطفال المصابين بالتوحد

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي اليوم الإثنين. على أوّل إجتماع تنسيقي حول إطلاق مشروع البرنامج البيداغوجي والتربوي المتخصص والمكيف لفائدة الأطفال المصابين بطيف التوحد.

ويندرج الإجتماع في إطار التحضير لإطلاق المركز الوطني للتوحد والمراكز الجهوية على المستوى الوطني. وتم بحضور مختصين في طب الأطفال وأساتذة إستشفائيين مختصين في الطب العقلي وأطباء أرطوفونيين ونفسانيين في مجال طيف التوحد.

وثمنت الوزيرة مولوجي عاليا قرار رئيس الجمهورية القاضي بتمكين الأطفال المصابين بطيف التوحد من الإستفادة من رعاية خاصة. ودعم تربوي ونفساني متخصص يحتكم إلى معايير التكفل الدولية سواء العلمية منها أو اللوجستيكية.

كما وجهت الوزيرة فريق العمل نحو وضع آليات تنفيذية للمخطط الوطني للتوحد، وضبط مهام المركز الوطني للتوحد. بالإضافة كذلك إلى اقتراح برامج تكوين متخصصة موجهة للمهنيين المتكفلّين بالأطفال المصابين بطيف التوحد، ووضع برنامج بيداغوجي مكيف. مبرزة أهمية توسيع عمل اللجنة لتشمل خبراء في مجال البحث العلمي والتربية المتخصصة وتثمين تجربة الفواعل الاجتماعيين.

وأكدت مولوجي أنه سيتم لاحقا تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ وتقييم المخطط الوطني للتوحد على مستوى المركز الوطني للتوحد. ستضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لمتابعة وتقييم مدى تنفيذ المخطط الوطني في محاوره المتعلقة بالرعاية الشاملة للمصابين باضطراب طيف التوحد “الكشف المبكر والتشخيص والتدخل، تحسين التدخلات المتخصصة والممارسات الجيدة لفائدة المصابين باضطراب طيف التوحد”.

كما تخص المحاور المشار إليها التكوين والبحث، و الإعلام والاتصال، و الدعم الدائم للعائلات والاعتراف بخبرتها”. حيث ستضطلع هذه اللجنة بإعداد آلية تقييمية ترتكز على مؤشرات محددة لقياس الأداء الفعلي ومقارنة النتائج المحققة بالأهداف المسطرة. بما يكفل اتخاذ الإجراءات الملائمة في كافة المستويات.

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