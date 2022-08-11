مولوجي تشرف على افتتاح المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بقاعة ابن زيدون بديوان رياض الفتح على افتتاح الطبعة الحادية عشر للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي.

وفي بيان للوزارة، اليوم الخميس، فقد عرف الافتتاح حضور مستشار رئيس الجمهورية، وسفير جنوب إفريقيا بالجزائر، ومحافظ المهرجان، إضافة الى إطارات الدولة من مختلف المؤسسات، وممثلي الهيئات الوطنية والأسلاك الأمنية وأهل الفن وخاصّته من الفنانات والفنانين.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت الوزيرة ، أن تعزيز الانتماء الجزائري لأي شكل من أشكال الثقافة يمر عبر مسار تاريخي يكشف عن المبادرات الأولى للإبداع الأدبي والفني،

وهو ما تسعى وزارة الثقافة والفنون لإبرازه عبر المهرجانات الثقافية التي تربط جمهور الحاضر بالسلف وتعرّف الجيل الجديد على موروثه الثقافي الغزير والمتعدد.

وأضافت مولوجي، أن فن الشعبي، هذا النمط الأصيل الذي تحول إلى ظاهرة فنية لصيقة باليوميات الثقافية للجزائريين،

ليصبح منبعا للأمثال والحكم والتجارب المعيشة التي تجبل الأنفس على رزانة السلوك وحسن الخلق، وهو الفن الذي رافق كفاح الشعب الجزائري ضد المستعمر الغاشم داخل الوطن وخارجه.

بالمقابل عاد المهرجان إلى الواجهة بعد سبع سنوات من الغياب، حيث نُظمت على شرف عبقري الأغنية الشعبية والجزائرية الراحل “محبوب صفار باتي”.

و الذي قدم باقة مميزة من خلال مساره الفني الحافل سواء كمطرب أو ككاتب كلمات لروائع الأغنية الجزائرية.

حيث تم بالمناسبة تكريم عائلته من طرف وزيرة الثقافة والفنون، كما سيعرف تنظيم يوم دراسي على هامش المهرجان تحت عنوان “أغنية الشعبي تعبير للشعر الملحون”.

والذي من المنتظر أن يشكل إضافة قيّمة للبحث العلمي والتاريخي في هذا المجال ويسلط الضوء على المرجعية التاريخية والأدبية للملحون الجزائري.

وكذا دوره في كتابة التاريخ وفي مساندته وحمله لرسالة ثورة التحرير المجيدة.

كما تداول على المنصة في هذه السهرة الافتتاحية فنانين من الجهات الأربعة للوطن، أبدعوا في أداء روائع من الأغنية الشعبية الجزائرية.

واختتمها الفنان القدير “عبد الرحمان القبي” وسط تفاعل كبير للجمهور الغفير الحاضر.

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