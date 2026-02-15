مولوجي تشرف على افتتاح ورشات تكوينية حول البرنامج التربوي الجديد للتكفل بأطفال التوحد

أشرفت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة صورية مولوجي، اليوم الأحد، على الافتتاح الرسمي للورشات الوطنية التكوينية حول البرنامج التربوي والبيداغوجي الجديد للتكفل بأطفال التوحد.

وبالمناسبة أكدت وزيرة التضامن، أن تنظيم هذه الورشات يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تجويد التكفل بالمصابين بالتوحد.

مشيرة أن الورشات التكوينية الوطنية تهدف إلى توحيد المقاربات العلمية والبيداغوجية من خلال منهج جديد في التكفل بأطفال التوحد.

وفي سياق حديثها أبرزت مولوجي أنه سيتم تحديد آليات التنسيق بين مختلف القطاعات بما يضمن تكفلا متعدد الأبعاد.

كما أكدت أن الجزائر تتجه نحو تحقيق منظومة شاملة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد.

