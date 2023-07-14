مولوجي تشرف على انطلاق الطبعة الـ54 للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، سهرة أمس الخميس بمدينة مستغانم، على انطلاق فعاليات الطبعة الـ 54 للمهرجان الوطني لمسرح الهواة الذي يعرف مشاركة 15 فرقة مسرحية تتنافس على جائزة الكاكي الذهبي.

وأعطت وزيرة الثقافة والفنون رفقة والي ولاية مستغانم عيسى بولحية والوفد المرافق لهما بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي. إشارة انطلاق الطبعة الـ54 للمهرجان الوطني لمسرح الهواة.

وقالت وزيرة الثقافة أن مهرجان مسرح الهواة بمستغانم “سجل العلامة الكاملة في المشهد الجزائري منذ عقود لهذا فهو جدير بالرعاية”. ومن أجل دعم وتحفيز الفرق المسرحية الهاوية قررت وزارة الثقافة والفنون. بالإضافة كذلك إلى جوائز المهرجان، دعم ورعاية جولة وطنية عبر كل المسارح الجهوية للفرقة والعمل الفني الحائز على المرتبة الأولى في هذه الطبعة.

وعند تكريم المسرحي الراحل ولد عبد الرحمان كاكي قالت مولوجي، إن كاكي يعد من “أعمدة المسرح الجزائري وعلامة ثقافية بارزة”.

من جهته قال محافظ المهرجان الوطني لمسرح الهواة محمد تكيرات. إن الطبعة الـ54 للمهرجان عادت برؤية جديدة وهي التكوين المسرحي ومرافقة المواهب الشابة الصاعدة.

كما أكد تكيرات على حرص المهرجان على توسيع النشاط الثقافي. ليكون سفير المسرح الجزائري وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع. والعمل على تحقيق شراكة هامة لدعم المواهب الشابة. التي تحتاج إلى دعم الوزارة وكل الفاعلين”.

كما تم تقديم لجنتي التحكيم لمشاهدة في الصنفين أ و ب. حيث تترأس لجنة تحكيم الصنف أ المسرحية فوزية آيت الحاج بعضوية كل من جمال قرمي وفتيحة وراد وآمال مينغاد وعزري الغوثي. أما اللجنة الثانية فيرأسها سيد أحمد قارة وعضوية اسماعيل براهيمي وعابد بوخبزة وأحسن عزازني.

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