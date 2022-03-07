مولوجي تشرف على تنصيب فوج العمل المكلف بمتابعة ملف التراث الثقافي غير المادي
أشرفت وزيرة الثقافة صورية مولوجي على تنصيب فوج العمل المكلف بمتابعة ملف التراث الثقافي غير المادي على المستوى المركزي، أين وقفت على مدى تقدم الملفات المرشحة للتصنيف كتراث عالمي لدى منظمة اليونيسكو، على غرار ملف النقش على المعادن الذي يعتبر ملفا مشتركا بين عدة دول عربية والذي سوف يعرض نهاية شهر مارس الحالي على هيئة اليونسكو للتصنيف، إضافة إلى ملف الراي المتواجد في مرحلة التقييم على مستوى نفس الهيئة والمرجح أن يتم الفصل فيه خلال شهر ديسمبر القادم، وملفي المدحات والتقطار المتواجدين في القائمة الاحتياطية لهذه الهيئة كذلك.
وفي سياق متصل، أسدت الوزيرة تعليمات صارمة بضرورة الإسراع في تحضير ملف كامل خاص باللباس التقليدي، وإنشاء لجنة وطنية استشارية متعددة القطاعات لحماية وحفظ التراث غير المادي، تضم باحثين ومختصين في المجال وممثلين عن المؤسسات تحت الوصاية إضافة إلى قطاعات وزارية ذات الصلة.
كما أمرت بإنشاء أرضية رقمية وقاعدة بيانات خاصة بالتراث الثقافي غير المادي، وإعداد تصور يتعلق بإنشاء متحف وطني لتثمين التراث الثقافي غير المادي.
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إستلمت صورية مولوجي اليوم السبت رسميا مهامها الجديدة على رأس وزارة الثقافة والفنون، خلفا للوزيرة المنتهية مهامها وفاء شعلال.
و جرت اليوم السبت مراسم استلام وتسليم المهام بين وزير الثقافة السابقة وفاء شعلال، والوزيرة الجديدة صورية مولوجي بمقر الوزارة.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة مولوجي على الاهتمام باالمقاولاتية الثقافية، باعتبار أن الثقافة ركيزة من ركائز تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
كمت تعوّل الوزيرة بالمناسبة على كل الفاعلين في القطاع والتركيز على الجودة والابداع.
بالمقابل شكرت الوزيرة الجديدة رئيس الجمهوريه عبدالمجيد تبون والوزير الأول، على الثقة التي وضعها في شخصها على رأس القطاع.
من جهتها شكرت وزيرة الثقافة السابقة وفاء شعلال، هي الأخرى رئيس الجمهورية عن الثقة التي وضعها في شخصها من خلال تعييتها وزيرة للثقافة لمدة 6 أشهر.
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تعرف على وزيرة الثقافة والفنون الجديدة صورية مولوجي
كما عيّن، الخميس الماضي ، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، صورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون. خلفا لوفاء شعلال.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور. وبعد استشارة السيد الوزير الأول. عيّن، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني كلا من عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية. صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون”.
كما سبق وأن تم تنصيب صورية مولوجي مديرة بالنيابة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران.
وكانت مولوجي باحثة دائمة بالمركز المذكور متّحصلة على شهادة دكتوراه الترجمة والأنثروبولوجيا.
وقد شغلت عدة مناصب على مستوى المركز منها منصب رئيسة قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث. ثم منصب المديرة المساعدة المكلفة بالبحث العلمي.