مولوجي تشرف على تنصيب فوج العمل المكلف بمتابعة ملف التراث الثقافي غير المادي

إستلمت صورية مولوجي اليوم السبت رسميا مهامها الجديدة على رأس وزارة الثقافة والفنون، خلفا للوزيرة المنتهية مهامها وفاء شعلال.

و جرت اليوم السبت مراسم استلام وتسليم المهام بين وزير الثقافة السابقة وفاء شعلال، والوزيرة الجديدة صورية مولوجي بمقر الوزارة.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة مولوجي على الاهتمام باالمقاولاتية الثقافية، باعتبار أن الثقافة ركيزة من ركائز تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

كمت تعوّل الوزيرة بالمناسبة على كل الفاعلين في القطاع والتركيز على الجودة والابداع.

بالمقابل شكرت الوزيرة الجديدة رئيس الجمهوريه عبدالمجيد تبون والوزير الأول، على الثقة التي وضعها في شخصها على رأس القطاع.

من جهتها شكرت وزيرة الثقافة السابقة وفاء شعلال، هي الأخرى رئيس الجمهورية عن الثقة التي وضعها في شخصها من خلال تعييتها وزيرة للثقافة لمدة 6 أشهر.

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