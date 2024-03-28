مولوجي تشرف على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمسرح

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي، مساء الأربعاء على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمسرح المصادق ل 27 مارس من كل سنة.

وجرى ذلك وسط ثلة من عمالقة وعشاق المسرح الجزائري.

وحسب بيان وزارة الثقافة، فقد عرفت فعاليات التظاهرة قراءة للرسالة العالمية للمسرح، بعنوان “الفن هو السلام” التي خطها لهذا العام الكاتب المسرحي والروائي النرويجي يون فوسه (28 ايلول / سبتمبر 1959)، الذي يعد من مؤلفي المسرحيات الأكثر عرضا في العالم، والحائز على جائزة نوبل للآداب لعام 2023.

كما استمتع وتفاعل عشاق أبي الفنون من الجمهور الغفير الذي امتلأت به قاعة المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي مع كل تفاصيل العرض المسرحي “حلاق إشبيليا” الذي صممه المخرج المسرحي “حبال البوخاري”، من انتاج المسرح الجهوي عنابة “عزالدين مجوبي”.