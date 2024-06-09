مولوجي تشرف غدا على افتتاح المعرض الوطني لكتاب الطفل

تشرف وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي يوم غد الإثنين، بقصر الثقافة مفدي زكريا، على افتتاح المعرض الوطني لكتاب الطفل، تحت شعار “كتابكم اليوم مستقبلهم غدا”.

وحسب بيان وزارة الثقافة، فإن المعرض الوطني لكتاب الطفل المنظّم من طرف وزارة الثقافة والفنون عبر الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، يندرج ضمن النشاطات الثقافيّة الفكرية والأدبية المرافقة للطفل.

وأوضح المصدر نفسه، فإن المعرض الوطني لكتاب الطفل يتضمن العديد من المحاور على غرار:

- فقرة المطالعة، الدمى المتحركة والحكايات.

– ورشات الفنون التشكيلية – تحت شعار أرسم جمال بلادي.

– العروض الحية ومسرح الطفل.

– الواقع الإفتراضي وورشات الروبوتيك.

– الندوات الفكرية الخاصة بأدب الطفل.