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فن وثقافة

مولوجي تشرف غدا على فعاليات اللقاء الخاص بالمكتسبات السسوسيومهنية الجديدة للفنان

بقلم خالد زوبيري
مولوجي تشرف غدا على فعاليات اللقاء الخاص بالمكتسبات السسوسيومهنية الجديدة للفنان
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تشرف وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي يوم غد الخميس، على فعاليات اللقاء الخاص بالمكتسبات السسوسيومهنية الجديدة للفنان.

وذلك ابتداءً من الساعة الثانية زوالا (14:00سا)، بقصر الثقافة مفدي زكريا.

وضمن إطار الاحتفال باليوم الوطني للكتاب والمكتبة المصادف ل 07 جوان 2023، ستشرف الوزيرة على إطلاق المرحلة الاولى من عملية توزيع الكتب لفائدة مجموعة من ولايات انطلاقا من قصر الثقافة مفدي زكريا.

رابط دائم : https://nhar.tv/gTzfn
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