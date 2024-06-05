مولوجي تشرف غدا على فعاليات اللقاء الخاص بالمكتسبات السسوسيومهنية الجديدة للفنان
بقلم خالد زوبيري
تشرف وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي يوم غد الخميس، على فعاليات اللقاء الخاص بالمكتسبات السسوسيومهنية الجديدة للفنان.
وذلك ابتداءً من الساعة الثانية زوالا (14:00سا)، بقصر الثقافة مفدي زكريا.
وضمن إطار الاحتفال باليوم الوطني للكتاب والمكتبة المصادف ل 07 جوان 2023، ستشرف الوزيرة على إطلاق المرحلة الاولى من عملية توزيع الكتب لفائدة مجموعة من ولايات انطلاقا من قصر الثقافة مفدي زكريا.
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