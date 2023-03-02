مولوجي تشيد بدور المجلس الوطني للآداب والفنون في ترقية المشهد الثقافي بالجزائر

عَقدت أمسية اليوم وزيرة الثقافة والفنون “صورية مولوجي” لقاءً مع أعضاء المجلس الوطني للآداب والفنون في المقر الجديد للمجلس بديوان رياض الفتح.

وحسب بيان الوزارة، فقد نوّهت “صورية مولوجي” في البداية بالدّور الفعال والجهد المبذول من طرف المجلس، وعلى إضطلاعه بمهام نبيلة تصب في مسار تحسين وترقية المشهد الثقافي والفني بالجزائر.

كما أكّدت الوزيرة على أهمية الإنخراط التّام في عملية إستكمال الجوانب التقنية والفنية المرتبطة بوضع الإطار العام لقانون الفنان بالجزائر، من خلال ضبط مدونة الفنانين، ووضع أخلاقيات الفنان خاصةً بعد التعليمة الوزارية الأخيرة التي تنص عَلَى مَنعِ بَرمَجة وبَث الأغَانِي المبتذلة في كل الفَعاليَات الثَّقَافِية، علاوةً على المشاركة في النّقاش المفتوح حول تحسين الوضعية السوسيومهنية للفنانين في مختلف التخصصات، وهذا عملاً بتوصيات رئيس الجمهورية السيد “َعبد المَجيد تَبون”.