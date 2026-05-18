مولوجي: تطوير برنامج تعليمي وبيداغوجي جديد للتكفل بالمصابين بالتوحد

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاثنين، أنه تم تطوير برنامج تعليمي وبيداغوجي جديد بمعايير دولية وتعميم تكوين المتدخلين في عملية التكفل بالمصابين بالتوحد.

وخلال إشرافها على تدشين المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد بولاية بشار. أبرزت وزيرة التضامن أنه في إطار تحقيق التكفل الأمثل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد. يسهر القطاع على استحداث مراكز متخصصة للتكفل بهذه الفئة عبر الولايات. والتي تعمل على ضمان تكفل وفق برامج بيداغوجية جديدة وموحدة انطلاقا من المرجعيات المعرفية والعلمية المعتمدة دوليا.

وبالمناسبة، أعلنت الوزيرة أن المراكز الجديدة المتخصصة ستدخل حيّز الخدمة مع الدخول الاجتماعي القادم. مشيرة أن عملية إنشاء مراكز جديدة مستمرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور