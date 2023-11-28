مولوجي تعزي في وفاة الفنانين “محمد بوسماحة” و “أمين بن عيرد”

تقدمت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلتي ومحبي الفنانين الراحلين “محمد بوسماحة” و “أمين بن عيرد”.

وجاء في تعزية الوزيرة “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، تلقت الدكتورة صورية مولوجي. وزيرة الثقافة والفنون نبأ وفاة الفنان ونجم أغنية الراي ومحافظ المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي. محمد بوسماحة، إثر حادث مرور رفقة زميله العازف والموزع الموسيقي أمين بن عيرد.

وأكدت الوزيرة أن المرحوم قدم الكثير للفن الجزائري عموما ولأغنية الراي خصوصا، وللمهرجان الوطني لأغنية الراي بعد ترؤس المحافظة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

حيث قدمت مولوجي تعازيها الخالصة والمواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

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