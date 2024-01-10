مولوجي تعزي في وفاة الفنان والكاتب المسرحي محمد فاضل

قدمت وزير الثقافة والفنون، صورية مولوجي، خالص عبارات التعازي لعائلة الفقيد الفنان والكاتب المسرحي محمد فاضل.

وجاء في التعزية “تلقت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي بكل الأسى والحزن نبأ رحيل الفنان والكاتب المسرحي محمد فاضل، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الوزيرة بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وذويه، وإلى الأسرة الثقافية، راجية من المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وكريم عفوه وغفرانه، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.

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