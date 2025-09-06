مولوجي تفتتح تظاهرة “الأيام الإبداعية الإفريقية كانكس ويكاند 2025”

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي ,اليوم السبت بقصر المعارض الصنوبر البحري، على الإفتتاح الرسمي لتظاهرة “الأيام الإبداعية الإفريقية كانكس ويكاند 2025”.

والتي تنظم في إطار فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر (4-10 سبتمبر الجاري).

وحضر مراسم الافتتاح رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”, بنيدكت أوراما, رئيس ديوان وزارة الثقافة والفنون, محمد سيدي موسى. وكذا محافظ معرض التجارة البينية الإفريقية, العربي لطرش, نائب رئيس جمهورية ناميبيا, لوسيا ويتبويي.

بالإضافة إلى وزيرة الثقافة لدولة الباهاماس, جينجر موكسي, إلى جانب ممثلي الاتحاد الافريقي وضيوف الجزائر من الوفود المشاركة في هذه الطبعة.

وبالمناسبة أكدت مولوجي ان تظاهرة الأيام الإبداعية الإفريقية “مناسبة هامة تجمع بين البعد الاقتصادي والثقافي تحت مظلة معرض التجارة البينية الإفريقية”.

و أضافت مولوجي أن هذا اللقاء “ليس مجرد تظاهرة عابرة بل هي ثمرة رؤية سياسية راسخة بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي ما فتئ يؤكد على مكانة إفريقيا في قلب الأولويات الوطنية و الدولية و على أهمية جعل الثقافة والإبداع كقاطرة للتنمية والتكامل” مردفة أن “لعل ابرز هذه الأمثلة الدالة على هذه الرؤية إصراره أن يواكب المعرض فضاءا موازيا يعنى بالصناعات الثقافية و الإبداعية لما لها من دور هام في بناء اقتصاد قوي ومتنوع”.

وإعتبرت مولوجي، أن “الأيام الإبداعية الإفريقية 2025” بمثابة “فضاء ثري لإبراز واكتشاف و تثمين تراثنا الغني والمواهب الشابة و كيفية تحويلها إلى مشاريع اقتصادية رائدة تسهم في نمو شعوبنا.

و ذكرت مولوجي أن “الجزائر جمعت من خلال تنظيمها للمهرجان الثقافي الإفريقي الأول سنة 1969 الفنانين و المبدعين الأفارقة ,كما جددت العهد بالمهرجان الإفريقي الثاني 2009, واليوم أيضا نلتقي في هذه التظاهرة لتجديد الوصل لنعزز أواصر التعاون من خلال مقاربة ثقافية اقتصادية متجددة “.

في حين أكدت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي, ميناتا ساماتي سيسوما, على أهمية تظاهرة الأيام الإبداعية الإفريقية كانكس 2025 “التي تعكس هويتنا و ثقافتنا الإفريقية وتشجع المبدعين و رواد الأعمال في شتى مجالات الصناعات الإبداعية”.

وأعربت ميناتا ساماتي سيسوما عن “امتنان الاتحاد الأفريقي للجزائر لهذا التنظيم الرائع و جهود الجزائر في مجال دعم الصناعات الإبداعية في القارة “.

من جانبها ,اعتبرت وزيرة ثقافة دولة الباهاماس, جينجر موكوسي أن “هذا اللقاء يعكس مور وثنا الثقافي المشترك عبر القارة الإفريقية و منطقة الكاراييب, فنحن مرتبطون بالتاريخ و تنوعنا الثقافي ما يجعلنا أقوياء برصيدنا المشترك”.

وأكدت أن ” الثقافة من أهم أدوات القارة لتعزيز الوحدة و تلاحم الأجيال كما أن تظاهرة الكانكس تتيح فرص واسعة للاستثمار و الإبداع و الشراكة “.