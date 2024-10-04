مولوجي تفتتح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في طبعته الـ12 

أشرفت وزير الثقافة والفنون صورية مولوجي اليوم على حفل افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في طبعته الـ12.

وعرفت هذه الطبعة مشاركة أزيد من 60 فيلما من 17 بلدا عربيا، منها أكثر من 40 عملا سينمائيا من مختلف الفئات. في إطار المنافسة الرسمية.

وجرت مراسم الافتتاح بـ“الميريديان”، بحضور والي ولاية وهران سعيد سعيود، وكوكبة من نجوم السينما الجزائرية والعربية والعالمية. فضلا عن شخصيات ثقافية.

وستتواصل هذه التظاهرة السينمائية إلى غاية 10 أكتوبر الجاري بعرض الفيلم الروائي الطويل الجزائري “عين لحجر”. من إخراج لطفي بوشوشي، الذي تم إنتاجه في سنة 2024 من طرف “سارل ستوديو دي أس” ووزارة الثقافة و الفنون والمركز الجزائري لتطوير السينما.

وعرف حفل افتتاح هذه الطبعة تكريماً خاصاً للمخرج الجزائري العالمي محمد الأخضر حمينة صاحب السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي. والمخرج العالمي كوستا غافراس المتحصل على جائزة ”أوسكار” عن الفيلم الجزائري “زاد”. وكذا زوجته المنتجة ميشال غافراس، والفنان المصري القدير محمود حميدة.