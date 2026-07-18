مولوجي تقدم واجب العزاء لعائلة المربية المرحومة مليكة بولغراس

زارت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي إلى أسرة المربية المرحومة مليكة بولغراس التي وافتها المنية جراء الحادث الأليم بمؤسسة رعاية الطفولة المسعفة.

وجاءت هذه الزيارة من أجل تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة.

وخلال الزيارة ذكرت مولوجي أنها ومع الحزن والأسى أمام هذا المصاب الجلل إلا أنها تقف بكل إكبار وإجلال لتضحية المربية و نبلها الاستثنائي الذي يعبر عن الإخلاص المنقطع النظير وهي تؤدي واجبها بروح إنسانية وبطولية شامخة.

كما رفعت أكف الضراعة للمولى العلي القدير أن يتغمدها بشآبيب رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وأشاد مولوجي بجهود وتضحيات كافة عمال وموظفي قطاع التضامن الوطني في مجال التكفل بمختلف الفئات والسهر على رعايتها وخدمتها بكل تفان وإخلاص.

وللإشارة جدير بالذكر مولوجي وقبل الانتقال إلى بيت المربية الفقيدة كانت قد قامت بزيارة إلى المصابين في المستشفى حيث اطمانت على ظروف العلاج والمرافقة الطبية والنفسية.