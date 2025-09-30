مولوجي تقدّم واجب العزاء لعائلات ضحايا التقلبات الجوية بالمسيلة

حلّت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، صباح اليوم الثلاثاء، بولاية المسيلة، لتقديم واجب التعازي والتضامن باسم رئيس الجمهورية لعائلات ضحايا التقلبات الجوية.

وحسب بيان لمصالح ولاية المسيلة، تنقلت وزيرة التضامن بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى ولاية المسيلة. لتقديم واجب التعازي والتضامن مع عائلات الضحايا باسم رئيس الجمهورية، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للعائلات المتضرة .

وكان في استقبال الوزيرة والوفد المرافق لها، نجم الدين طيار والي الولاية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الولائية للأمن، أعضاء البرلمان بغرفتيه، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، أعضاء المجلس الأعلى للشباب. رئيس دائرة سيدي عيسى، رئيس دائرة عين الحجل، مدير الحماية المدنية، مدير التضامن والنشاط الاجتماعي.

