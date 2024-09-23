مولوجي: تنصيب لجنة وطنية للحفاظ على التراث المادي واللامادي غدا

كشفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي،عن تنصيب لجنة وطنية للحفاظ على التراث الوطني المادي واللامادي، غدا الثلاثاء، والتي ستضم عدة قطاعات وهيئات.

وأضافت مولوجي على هامش حضورها مراسم إفتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة 2024 -2025. أنها ستشرف غدا الثلاثاء على تنصيب لجنة وطنية للحفاظ على التراث الوطني المادي واللامادي. والتي تضم عدة قطاعات وهيئات. كما سيتم تنظيم ورشة عمل مع الخبراء من أجل إعداد ملفات خاصة بإعادة تحيين قائمة التراث الثقافي اللامادي الجزائري على مستوى اليونسكو.

وبخصوص مراجعة قانون حماية التراث الثقافي، ذكرت الوزيرة بأنه تم السنة الماضية فتح ورشة خاصة بقانون حماية التراث رقم 98-04. لتحيينه وفق المستجدات الوطنية والدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر كإتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه. مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة القانون بصدد تحضير المسودة الخاصة بنص القانون الجديد”.

وشدّدت مولوجي، على ضرورة أن يواكب نص القانون الجديد التحديات والرهانات وتبسيط إجراءات تصنيف التراث الثقافي المادي واللامادي. وتجسيد البعد الاقتصادي في استغلال التراث الثقافي وكذا تنفيذ الإلتزامات الدولية للجزائر في مجال حفظ وحماية التراث الثقافي.