مولوجي تنعي الكاتب الصحفي عبد العزيز بوباكير: “أعطى الفقيد الكثير للمشهد الثقافي في الجزائر”

حرصت وزير الثقافة والفنون، صورية مولوجي، على نعي المرحوم الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي الدكتور “عبد العزيز بوباكير” الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 65 سنة.

وجاء في رسالة تعزية نشرتها وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك:”تلقت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي بكثير من الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي الدكتور “عبد العزيز بوباكير”عن عمر ناهز 65 سنة، بعد صراع مرير مع المرض ألزمه المنزل.”

وأضافت الوزيرة: “أعطى الفقيد الكثير للمشهد الثقافي في الجزائر، وهو الذي أفنى عمره في تأليف الكتب وإنتاج الكثير من الروايات التي لطالما أعجبت القراء، واستطاع أيضا نشر الكثير من الكتب التي اهتمت بالتأليف والترجمة خاصة بعد عودته من بطرسبورغ بروسيا أين عمّق معارفه واحتك مباشرة بمختلف الأفكار والفلسفات والآداب الروسية وأصبح من أهم أعلام هذه الثقافة واللغة.”

وأمام هذا المصاب الجلل، تتقدم الوزيرة إلى عائلة الفقيد ومحبيه وللأسرة الثقافية والإعلامية والأكاديمية في الجزائر، بأخلص التعازي الأخوية والمواساة الصادقة، داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.