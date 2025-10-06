مولوجي تهنئ أبطال الجزائر المتوجين بنيودلهي

هنأت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة والأسرة، صورية مولوجي، أبطال الجزائر المتوجين في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم - نيودلهي 2025.

وجاء في رسالة تهمنئة الوزيرة “فخورون بكم وبما قدمتم من صورة مشرفة عن أبناء هذا الوطن العظيم لقد تابعنا إنجازكم. في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم – نيودلهي 2025 وامتلأت قلوبنا فخرا وسعادة. وأنتم تعتلون منصات التتويج ترفعون العلم الوطني وتغمرون العالم بلون الجزائر. إن ميدالياتكم ليست مجرد أوسمة رياضية بل دروس في الإرادة والصبر والإيمان بالذات”.

وأضافت مولوجي “أنتم تذكروننا جميعا أن الهمم العالية لا تعرف المستحيل وأن القوة الحقيقية تولد من الإصرار والعزيمة، فانتم سفراء للأمل، وصوت لكل من يواجه التحديات بثقة وإيمان واليوم أقول لكم انتم فخر الوطن، ووجهه المضيء، وقلوبنا معكم في كل خطوة قادمة كل الاحترام والتقدير لكم ودعائي الصادق بأن تواصلوا مسيرتكم المشرفة، وتظلوا قدوة في التفوق والإصرار”.

