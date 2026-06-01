مولوجي تهنئ الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفولة

تقدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، بأرقى التهاني، وأصدق الأمنيات على أن يكون هذا العام سنة الأفراح والبسمات لكل الأطفال.

وجاء في رسالة تهنئة وزيرة التضامن “في اليوم العالمي للطفل الذي يصادف الفاتح من شهر جوان من كل سنة. أود وبسعادة غامرة أن أرسل إليكم باقة من حدائق المحبة موشحة بأرق وأرقى التهاني. وأصدق الأمنيات لكم بالصحة والهناء والتوفيق، وأن تكون سنة الأفراح. والبسمات مادمتم صناع البسمة والمرح، وفي أفئدتنا ستظلون أجمل عنوان للحياة. في ربيعها المشرق علينا وعليكم بالآمال الجذلي”.

وأضافت “في هذا اليوم الأسعد، وكما في كل الأيام نرفع لكم الواجب المقدس تجاهكم بالإعزاز. وبذل أقصى ما في وسعنا من المسرات لكم حبا وكرامة، ولأنكم زهرات حياتنا والمستقبل الأنور للوطن والأمة. سنواصل العمل من أجل حقوقكم المصونة من حماية ورعاية وفسح المجال للتعبير والإبداع”.

وجاء في ختام التهنئة “وعلى أمل أن تكبروا في رحاب الأفراح والسعادات والمحبة في كنف وطننا المفدى. أرجو لكم سنة حافلة بالأحلام والتفاؤل والتعلم مع التوفيق في كل المجالات. كما أتمنى كل النجاح والتألق لبناتي وأبنائي في مسارهم الدراسي. ولاسيما الذين اجتازوا امتحان شهادة التعليم والمتوسط، والمقبلين من أبنائنا على شهادة البكالوريا. مع تحية خاصة وخالصة لبناتي وأبنائي من ذوي الهمم. الذين يقدمون لنا أجمل المعاني في التحدي والإرادة والتفوق، كل عام وأنتم سعداء مبدعون ومتميزون في موكب الفرح”.

