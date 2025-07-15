مولوجي تهنئ الأطفال بيومهم الوطني

هنأت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صوؤية مولوجي، اليوم الثلاثاء، كل الأطفال عبر ربوع الوطن، بمناسبة اليوم الوطني للطفل الذي يصادف 15 جويلية من كل سنة.

وجاء نص تهنئة الوزيرة “أتوجه إلى كل بناتي وأبنائي الأطفال في ربوع وطننا الحبيب بأحر التهاني وأطيب الأماني. متمنية لهم مستقبلاً زاهراً وحياة ملؤها السعادة والنجاحوأغتنم هذه السانحة الكريمة لنثمن المكتسبات المحققة لصالح الأطفال. والتي تضاعفت بفضل القرارات الحكيم لرئيس الجمهورية”.

كما أشادت مولوجي بكل المساعي المبذولة التي تدعم حماية وترقية حقوق الطفل و تحقق رفاهيته. مشيرة أنها مناسبة لتجديد التزام قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمواصلة العمل. من أجل توفير بيئة آمنة ومحفزة للنمو السليم للأطفال، وتعزيز قيم التضامن والتكافل في المجتمع.

وقالت الوزيرة في ختام تهنئتها “كما نهيب بجميع الفاعلين والشركاء وفواعل المجتمع المدني إلى مواصلة الجهود من أجل النهوض بحقوق الطفل وترسيخ مكانته في المجتمع، كل عام وأطفال الجزائر بخير، وهم أمل الوطن ومستقبله الواعد”.

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