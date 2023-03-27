مولوجي تهنئ المسرحيين الجزائريين بمناسبة يومهم العالمي

قدمت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، تهانيها إلى كل المسرحيين الجزائريين، بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.

وجاء في تهنئة الوزيرة: “في هذا اليوم التاريخي المشهود في كل مسارح الدنيا. حيث يقف صناع المسرح في العالم وقفة التحية والإكبار لهذا الفن العريق الذي استعصى أمام كل محاولات الالتفاف عليه. وسرقة الأضواء منه ولاسيما في العقود الأخيرة. لكنه أبى واستعصم بفضل عشاقه وهواته ليظل بيت الأفكار والأنوار والأسرار الفنية الساحرة دوما بألق الإبداع، وبروح الخشبة وما لديها من عطر لا يقاوم”.

وأضافت الوزيرة: “بهذه المناسبة الحافلة بالمعنى الفني المتسامي يطيب لي أن وأتقدم من خلال أهل المسرح في الجزائر إلى المسرحيين في الوطن العربي، وفي العالم أجمع. بهذه المشاعر الصادقة تجاه الرسالة النبيلة التي يذيعونها بين الناس. مؤكدين أن المسرح حالة رفيعة من التسامي الإنساني”.

وثمنت الوزيرة، اختيار الهيئة الدولية للمسرح الفنانة العربية القديرة “سميحة أيوب” لكتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح. كونها من الشخصيات الرفيعة في مسيرة المسرح العربي. وهو احتفاء بالإسهام العربي في المشهد الفني العالمي من جهة. وتقدير خاص للمرأة العربية المبدعة من جهة أخرى.