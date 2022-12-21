مولوجي تُشرف على إفتتاح المهرجان الوطني للمسرح المحترف

تُشرف وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، من المسرح الوطني “محي الدين بشطارزي”، على إفتتاح الدورة الـ15 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، يتم تنظيم المهرجان، خلال الفترة الممتدة من 23 ديسمبر 2022 إلى الفاتح جانفي 2023.

وستحمل هذه الطبعة، إسم الفنان المجاهد عضو فرقة جبهة التحرير الوطني “طه العامري”، الذي سيتم تكريم عائلته وتكريم فرقة جبهة التحرير الوطني من خلاله.

وحسب ذات البيان”، يشارك في هذه الدورة، أكثر من 30‭‭‬‬‬ عرضا مسرحيا، من إنتاج المسارح الجهوية والتعاونيات والجمعيات.

فيما تُقدم باقي العروض ضمن برامج موازية بمشاركة فرق من مختلف ولايات الجزائر. إضافة إلى عروض مسرح الشارع في ساحة “محمد التوري” المحاذية للمسرح الوطني.

كما سيحتضن فضاء “امحمد بن قطاف” برنامجا فكريا وأدبيا ثريا سينشطه دكاترة وأستاذة من عدة جامعات والساحة المسرحية الجزائرية.

كما سيعرف المهرجان جلسات بيع بالإهداء لعدد من الكتاب الجزائريين.

فضلا عن تنظيم ورشات تكوينية في مختلف فنون العرض المسرحي، على غرار ورشة المسرح الإذاعي. والنقد المسرحي، التربية الصوتية، موسيقى المسرح وورشة الحكواتي، من تأطير مختصين في المجال حسب كل ورشة.