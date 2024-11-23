مولوجي في خرجة ليلية للتكفل بالأشخاص بدون مأوى بالعاصمة

قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الدكتورة صورية مولوجي، بمرافقة الفرق المختصة في عملية التكفل بالأشخاص بدون مأوى في خرجة ليلية بشوارع العاصمة، بغية الإطلاع عن قرب على ظروف التكفل بهذه الفئة.

وحسب وزارة التضامن، طافت الوزيرة رفقة الفرق المختصة بأزقة وشوارع العاصمة. بحثا عن الأشخاص بدون مأوى، أين تم ايواء الحالات التي عثر عليها، في مركز الإيواء بدالي براهيم، وديار الرحمة ببئر خادم.

وفي نفس الإطار، أسدت الوزيرة تعليمات للمدراء الولائيين، للقيام بخرجات ليلية على المستوى الوطني. وقد تم تجنيد كل الخلايا الجوارية للتضامن لانجاح العملية.

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