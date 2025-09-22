مولوجي: من الضروري استغلال مزايا التكنولوجيات الحديثة في تدريس ذوي الهمم

شدّدت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، من ولاية مستغانم، على ضرورة توفير الوسائل البيداغوجية المتخصصة، واستغلال مزايا التكنولوجيات الحديثة في تدريس ذوي الهمم.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزيرة إلى ولاية مستغانم، وقفت على فعاليات انطلاق الموسم المدرسي 2025-2026. بمدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقة سمعية ببلدية الحجاج.

وبعد أن حضرت مولوجي جانبا من الدرس الافتتاحي المخصّص للدخول المدرسي لهذا الموسم المتعلق بالصحة المدرسية. طافت بمرافق وأجنحة المدرسة، واستمعت إلى الشروحات التي قدّمها القائمون على هذا الصرح حول ظروف تمدرس التلاميذ.

وبالمناسبة شدّدت وزيرة التضامن على ضرورة توفير الوسائل البيداغوجية المتخصصة، واستغلال مزايا التكنولوجيات الحديثة في تدريس ذوي الهمم.

كما أكدت أن هذه التقنيات الحديثة تساعدهم في التغلب على الكثير من الإكراهات والتحديات التي تواجههم في العملية التعليمية التقليدية، وتمنحهم قدرة وثقة أكبر في التحصيل والتعليم.

من جهة، أعطت الوزيرة إشارة انطلاق توزيع الحقيبة المدرسية بالولاية، حيث سيتم توزيع بولاية مستغانم ما يقارب 23 ألف حقيبة مع كافة مستلزماتها.

