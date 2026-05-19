مولوجي من وهران: توسيع مراكز التكفل بالتوحد وإطلاق برامج دعم للأسر والمرأة المنتجة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادتها إلى ولاية وهران عن إطلاق ورشات تكوينية منذ شهر فيفري الماضي حول البرنامج البيداغوجي الجديد الخاص بالتكفل باضطراب طيف التوحد بمشاركة مختلف القطاعات المعنية والجمعيات والأسر، مؤكدة أن العملية ستتواصل إلى غاية نهاية شهر جوان المقبل.

كما أوضحت الوزيرة أن القطاع يعمل على فتح مراكز جديدة خلال الدخول الاجتماعي المقبل 2026-2027. على غرار مراكز تبسة والعاصمة مع تشجيع السلطات المحلية على إنشاء مراكز وملحقات إضافية. لتقريب خدمات التكفل من العائلات.

في جانب آخر من الزيارة، أشرفت الوزيرة على تسليم قرارات استفادة لفائدة حاملي المشاريع والأسر المنتجة. ضمن برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الموجهة لدعم المرأة الماكثة بالبيت وتعزيز استقلاليتها المادية. من خلال توفير تجهيزات تسمح لها بممارسة نشاطات مدرة للدخل.

كما شكلت الزيارة أيضا فرصة للاطلاع على مدى تقدم أشغال مشروع مركز متخصص للتكفل بأطفال التريزوميا والتوحد بوهران والذي ينتظر أن يوفر 700 مقعد لفائدة الأطفال، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به نحو 40 بالمائة على أن يتم استلامه قبل نهاية السنة الجارية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور