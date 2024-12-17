مولوجي: يجب العمل سويا لحماية أطفالنا من مخاطر الإدمان الإلكتروني

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، جميع الفاعلين والمعنيين بحماية الطفولة من مخاطر التكنولوجيا الرقمية إلى العمل سويا وبتنسيق عال من أجل الحد على الأقل من اكتساح الألعاب الإلكترونية والتطبيقات المشبوهة لعالم الأطفال والشباب.

كما أكدت الوزيرة على ضرورة متابعة الحسابات الرقمية للأطفال ومراقبتها، وإخطار الأجهزة الأمنية المختصة. عن أية محاولات لاستغلال الأطفال كتهديدهم أو التحرش بهم أو توريطهم في أنشطة غير أخلاقية.

وشددت مولوجي خلال إشرافها على مراسم إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية حول السلامة الرقمية للأطفال. تحت شعار: ” السلامة الرقمية لأولادنا..مسوليتنا جميعا” على الدور الهام والحساس الذي تضطلع به الأسرة في حماية أبنائها. من مخاطر الإدمان الإلكتروني، وذلك من خلال المرافقة المستمرة واليقظة الدائمة مع التوعية والتوجيه. واتخاذ كل ما من شأنه ضمان السلامة الرقمية لفلذات أكبادنا اليوم.

وأضافت الوزيرة أن الرعاية التربوية والتعليمية الجيدة، والتنشئة الثقافية الذوقية الحكيمة والقويمة. كانت وستظل المعيار الأساسي في تنشئة الأطفال وفق أصول وثوابت الأمة، ومرجعياتها الوطنية. وانتمائها الحضاري بكل مقوماته وأعرافه الراسخة لدى المجتمع الجزائري، وهو الأمر الذي ما فتئ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحرص عليه من خلال إلتزاماته وتوجيهاته الرشيدة.

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