مولوجي: يجب حماية وترميم الممتلكات الثقافية لإستغلالها في ترقية السياحة الثقافية

أبرزت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بالنعامة أهمية حماية وترميم الممتلكات الثقافية من أجل إستغلالها في ترقية السياحة الثقافية والنهوض بالتنمية المحلية .

وأوضحت مولوجي بقصر صفيصيفة العتيق الذي صنف كقطاع محفوظ في إطار زيارتها التفقدية إلى الولاية. أن مساعي القطاع لحفظ الممتلكات الثقافية من مدن وقصور قديمة مصنفة “تراثا وطنيا”. والعمل على تصنيف مواقع أخرى يقابله سعي الوزارة لتجسيد رؤية إقتصادية في هذا الإتجاه. منطلقها بعث نشاطات إستثمارية لجعل القطاعات المحفوظة التي يتوافد عليها عدد معتبر من الزوار كمساهم في ترقية السياحة الثقافية مع الإعتماد أساسا على إحترام التشريعات المعمول بها لحماية التراث.

وصنفت اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والفنون مؤخرا الموقع الأثري. لقصر صفيصيفة (100 كلم جنوب ولاية النعامة) كقطاع محفوظ ضمن التراث الثقافي الوطني. نظرا لأهميته المعمارية والأثرية والسياحية والتاريخية كما أنه يتوسط واحة للنخيل. وتوجد محطات النقوش الصخرية بمحيطه ولا يزال رغم أنه شيد في القرن العاشر الميلادي آهلا بالسكان وبعض مرافقه مثل المسجد الذي بقي محافظا على مهمته في أداء الصلاة.

وأشرفت وزيرة الثقافة والفنون بالمعلم الأثري لقلعة الشيخ بوعمامة ببلدية مغرار رفقة السلطات المحلية. وبحضور الأسرة الثورية على وضع حيز الإستغلال للمجمع الثقافي لقلعة الشيخ بوعمامة. الذي يضم متحف تاريخي و دار الضيافة ومحلات للأنشطة الحرفية و التقليدية .

وأعلنت مولوجي بالمناسبة عن تحويل تسيير متحف الشيخ بوعمامة إلى الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية. المحمية وإستغلالها و الذي سيمكن من وضع مخطط لحماتيه وتهيئته تحت أشراف خبراء و مختصين في هذا المجال .

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