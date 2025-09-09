مولوجي تعيد البسمة لوجه طفلة مريضة .. تعرف على التفاصيل

في موقف إنساني معبِّر، ساهمت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، صوريا مولوجي، في رسم البسمة على وجه الطفلة حرزلي حليمة، المصابة بمرض يستدعي معالجته في الخارج.

تفاصيل القصة بدأت عندما كانت الوزيرة في زيارة عمل إلى ولاية الجلفة حيث التقت بالطفلة التي كانت في حالة يرثى لها.

وأخذت الوزيرة الحالة بعين الاهتمام وتابعت ملفها مع المصالح المعنية، واليوم، الحمد لله تمت كل الإجراءات.

إذ تنقلت “حليمة”، اليوم، رفقة عائلتها إلى مقر الوزارة من أجل شكر وتوديع الوزيرة مولوجي، قبل أن تباشر رحلة العلاج بالخارج.

وصرّحت الطفلة: “أقدم كل الشكر للسيدة الوزيرة لترحيبها بي ووقوفها معي في حالتي ولتكفلها بعمليتي، وكذلك لا ننسى إطارات الوزارة”.