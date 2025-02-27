مولودية البيض تباغت اتحاد العاصمة

تلقى فريق اتحاد العاصمة، بقيادة المدرب ماركوس باكيتا، خسارة مفاجئة أمام مستضيفه مولودية البيض، في الجولة الـ 18 من الرابطة المحترفة.

وسجل محند سديري الهدف الأول لصالح مولودية البيض في الدقيقة الـ 33، وأضاف محمد تومي سيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ47.

في حين وقع، بونفيس كاليب بيمينيمان، الهدف الوحيد لفريق “سوسطارة” في الدقيقة الـ 71.

ورفع أبناء البيض رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز الثامن مؤقتا. بينما توقف رصيد النادي العاصمي عند 29 نقطة، في المركز الثالث.