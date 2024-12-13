مولودية البيض تحقق فوزا مهما أمام الحمراوة وبارادو يعود بنقطة ثمينة من مقرة

أسفرت مباريات الجولة الـ13 من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم، التي جرت اليوم السبت، عن نتائج مفاجئة لفرق تبحث عن التأكيد وأخرى لرد الاعتبار.

وحقق نادي مولودية البيض فوزا مهما، بالحفاظ على النقاط الثلاث، على ملعبه أمام مولودية وهران ليزيد من متاعب الحمراوة.

وعاد نادي بارادو بنقطة ثمينة من مقرة، حيث واجه النجم المحلب، بعد تحقيقه التعادل الإيجابي بهدف لهدف، وسجل هدف الأكاديمية اللاعب المتألق بولبينة.

وفي مباراة ثالثة، عاد فريق جمعية الشلف بنقطة ثمينة من بشار بعد تحقيق التعادل الايجابي بهدف لهدف أمام شبيبة الساورة.

وجاءت النتائج كالتالي:

مولودية البيض 1 - 0 مولودية وهران

نجم مقرة 1 – 1 نادي بارادو

شبيبة الساورة 1 – 1 جمعية الشلف