مولودية البيض تخطف فوزا ثمينا أمام “السياسي” و”السياربي” تطيح بـ بارادو

تمكن نادي مولودية البيض، اليوم السبت، من الإطاحة بمستضيفه في الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة، شباب قسنطينة.

في المباراة التي إحتضنها ملعب الشهيد “حملاوي”، وبنتيجة هدف دون رد. ليرتقي النادي الأزرق للمركز الـ11 في سلم ترتيب الرابطة المحترفة برصيد 17 نقطة.

فيما النادي الرياضي القسنطيني، رابع خسارة هذا الموسم والأولى داخل الديار هذا الموسم. ليتجمد رصيده عند النقطة الـ20 في المركز السابع.

ولحساب ذات الجولة، عاد شباب بلوزداد لسكة الإنتصارات، بعد التعادل الأخير أمام شبيبة القبائل، في إطار الجولة التاسعة المؤجلة. وفاز الفريق أمام أتلتيك بارادو بهدفين مقابل هدف.

وإرتقى بهذا الفوز شباب بلوزداد، للمركز الثالث، برصيد 23 نقطة، مع تبقي في رصيده مواجهتين مؤجلتين أمام كل من النادي الرياضي القسنطيني و مولودية وهران.

أما على صعيد آخر، تجمد رصيد أتلتيك بارادو، عند النقطة الـ22 في المركز الرابع في سلم الترتيب مع تبقي مواجهة مؤجلة في رصيده أمام إتحاد العاصمة.