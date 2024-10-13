مولودية البيض تستنكر خرجة أشباه أنصار “السياربي”

استنكرت إدارة فريق مولودية البيض، خرجة أشباه أنصار شباب بلوزداد، بمناسبة لقاء أمس، الذي جمع الفريقين، بعد شتمتهم للحارس السابق لفريقهم والحالي للمولودية، عبد القادر صالحي.

وفي بيان نشرته إدارة “الفرسان” اليوم الأحد. أكدت استنكارها ما عاشه الحارس صالحي، في ملعب 5 جويلية، وهو الذي أكمل اللقاء مصابا.

وقالت: “أم اللاعب مثل أمك. ممكن أمه متوفية أو مريضة أو تشاهد في ابنها.. بالله عليك هل تساءلت أن هذا بينك وبين اللاعب، فكيف هو الحال بينك وبين الله”.

وختمت إدارة مولودية البيض، دفاعا عن حارس فريقها من الشتائم التي كان عُرضة لها: “قبل أن تكون قضية دين هي قضية رجولة، لا لسب الأمهات”.