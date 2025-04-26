مولودية البيض تفرض التعادل أمام “العميد” و ترجي مستغانم يستعيد نغمة الإنتصارات

تمكن نادي مولودية البيض، اليوم السبت، من فرض التعادل أمام مستضيفه ومتصدر الرابطة المحترفة، مولودية الجزائر، برسم منافسات الجولة الـ24.

وشهدت المواجهة التي إحتضنها ملعب “5جويلية الأولمبي”، سيطرة مطلقة لأصحاب الأرض، وسط تكتل دفاعي من الضيوف.

لتنتهي المواجهة بين المولوديتين بالتعادل السلبي. ليرتقي الفريق الأزرق، للمرتبة الخامسة في الترتيب العام، برصيد 34 نقطة.

فيما رفع نادي مولودية الجزائر، رصيده للنقطة الـ45 في صدارة الترتيب العام. مع تبقي في رصيده مواجهة مؤجلة عن الجولة الـ21 أمام إتحاد العاصمة.

وفي مواجهة أخرى لحساب ذات الجولة، تمكن نادي ترجي مستغانم، من الفوز أمام ضيفه نجم مقرة، بثنائية مقابل هدف. ليحقق بذلك أول فوز بعد تعادلين أمام إتحاد بسكرة، أولمبيك أقبو، وخسارة أمام شباب بلوزداد.

ورفع “الحواتة” رصيدهم للنقطة الـ25 في المركز 12، فيما تجمد رصيد نجم مقرة عند النقطة الـ24، في المركز قبل الأخير في الترتيب العام.