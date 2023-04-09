مولودية البيض تقصف شلغوم العيد بسداسية وبارادو يطيح بالشبيبة

شهدت مبارتي الجولة الثانية والعشرين من البطولة المحترفة، والتي لعبت اليوم الأحد، تعثر جديد لكل من شبيبة القبائل، وهلال شلغوم العيد.

وتمكن فريق بارادو، من حسم مباراته أمام الضيف شبيبة القبائل، بنتيجة هدف دون رد، من توقيع اللاعب رضا حمدي في الدققية الـ19.

كما سجل هلال شلغوم العيد هو الآخر هزيمة ثقيلة، على أرضية ميدانه، بسداسية كاملة، أمام الضيف مولودية البيض.

وتداول على تسجيل أهداف مولودية البيض،كل من حلف الله د14، وثنائية من أحمد غانم د45، د54، بلمختار د51، بونعامة د61، د73.

وبهذا يواصل كل من هلال شلغوم العيد، وشبيبة القبائل، الغرق في آخر مركزين من ترتيب البطولة.